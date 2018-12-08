شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تعرف على جهود شرطة المسطحات خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فيديو يبرز جهود حملات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بنطاق مديرية أمن البحيرة فى مجال ضبط كافة القضايا المتعلقة بمخالفات قوانين حماية البيئة ومستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى والداجنى خلال 24 ساعة.

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