شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حملات مكبرة لوزارة الداخلية لضبط مختلف صور الخروج عن القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية وإنضباطية مكبرة لمواجهة كافة صور الخروج على القانون، وتحقيق الإنضباط، وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة.

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