وزيرة الصحة: فحصنا 14.6 مليون مواطناً منذ انطلاق "100 مليون صحة" حتى الآن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزيرة الصحة: فحص ٢.٥ مليون مواطن خلال ٨ أيام من المرحلة الثانية من "١٠٠ مليون صحة"

وزيرة الصحة : تدريب 19 فريق طبى للمشاركة فى "المبادرة الرئاسية" لزيادة أعداد الفرق الطبية

وزيرة الصحة: ١٥٢ ألف طالب بالمرحلة الثانوية تم فحصهم حتى الان

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 2.5 مليون مواطن حتى ظهر اليوم الثامن للمرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة".

واشارت وزيرة الصحة الى ان إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها فى الأول من شهر أكتوبر الماضى وصل إلى ١٤ مليون و ٦٢٤ الف مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تماماً.

وفِي سياق متصل اشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الى انه تم تدريب عدد 19 فريق طبى، صباح اليوم، من " أطباء وصيادلة، واداريين ومدخلى بيانات" للعمل فى نقاط المسح الخاصة بالمبادرة الرئاسية، وذلك بالمعهد القومى لتدريب الاطباء بالعباسية، حيث تم تدريب 15 فريقاً من جامعة عين شمس ، للعمل بنقاط المسح بمستشفى الدمرداش، وفرقتين بالمجمع الطبي للهيئات القضائية، و فرقتين بمعهد الكبد بالمنوفية، مشيراً الى ان البرنامج التدريبى يعطى المتدرب المهارات والخبرات على استخدام الكواشف الخاصة بفيروس "سي"، والتدريب على اساسيات فحص الأمراض غير السارية، ومهارات الاتصال والتعامل مع المواطنين، فضلاً عن التدريب على الادخال الالكتروني لتطبيق المسح الخاص بالمبادرة.

كما كشف "مجاهد" عن فحص ١٥٢ ألف و ٢٠ طالب بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم السبت، فى محافظات المرحلة الأولى التسعة باجمالي ٢٢٠٦ مدرسة.

وأضاف مجاهد أن محافظة اسكندرية كانت أكثر محافظة إقبالا باجمالى تردد ٣٣ الف و ١٧٩ طالب، وأسيوط ٢٨ الف و ٧١٨ طالب، والبحيرة ٢٦ الف و ٦٧٨ طالب، والقليوبية ٢٣ الف و ١٧٥ طالب، موضحاً أن المسح بالمدارس بدأ يوم ١ ديسمبر ٢٠١٨، وينتهى بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة فى أبريل ٢٠١٩، مشيرا إلى ان اى طالب يثبت إصابته بالفيروس يتم تحويله لوحدات التأمين الصحي، لإجراء الفحوصات والتحاليل التأكيدية له، ثم يصرف له العلاج بالمجان.

وأوضح "مجاهد"، أن هناك ٢ مليون و ٥١٧ الف مواطن تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من "المبادرة الرئاسية" وذلك منذ إطلاق المبادرة و حتى ظهر اليوم، حيث تصدرت محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوي الجمهورية باجمالى عدد مشاركين ٨٨٨ ألف مواطن، تلتها سوهاج بـ ٣٥٣ ألف و ٤٦٨ مواطناً، ثم المنوفية بـ ٣٠٥ ألف و ٤٢ مواطناً، ثم كفر الشيخ بـ٢٤٨ ألف و ٥٧٩ مواطن.

ولفت"مجاهد" إلى أن أعلى نسبة من تحقيق المستهدف اليومي للفحص سجلتها محافظة الإسماعيلية بإجمالي ١٥٥% من المستهدفين، تليها محافظة أسوان بـ١١٥%، مؤكدا على أن المبادرة تسير بشكل جيد للغاية في مراحلها المختلفة، وتحقق نسب مشاركة منقطعة النظير.

وتناشد وزارة الصحة المواطنين بالمشاركة بنقاط الفحص للاطمئنان على أنفسهم، وذويهم، مشددة على أن المواطن لن يدفع اى مبالغ مالية أثناء الفحص أو تلقى الخدمات العلاجية، منوهة أنها فرصة لن تتكرر عقب انتهاء المبادرة، للاطمئنان على نفسه وذويه من أمراض فيروس سي، والضغط، والسكر، والسمنة، وصرف العلاج لمن يثبت إصابته بالمجان.

يذكر أن مسئولي مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الامراض غير السارية، يردون على شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على www.facebook.com/stophcv.eg/، كما تواصل غرفة عمليات المبادرة تلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg .