شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للسكان" ينظم المؤتمر الختامى لمبادرة "شباب مصر" الاثنين بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقــــــد المجلس القومي للسكان ، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسيف "، الإثنين المقبل، بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة ، المؤتمر الختامى لمبادرة شباب مصر ، وذلك بحضور 3000 طالب وطالبة من الجامعات المختلفة.

وقال الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان إن " مبادرة شباب مصر " تم تنفيذها في إطار الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015-2030 ، حيث تم تنفيذها في 12 جامعة.

وأشار إلى أن المبادرة قامت بتدريب طلاب الجامعات على وسائل وبرامج التوعية بالمشكلات التي يعانى منها المجتمع المصري مثل رفع الوعى الصحى والسكانى من خلال مجموعة من البرامج الأنماط الصحية للحياة ، والتغذية فى المراحل العمرية المختلفة.

كما تم تدريبهم على مفهوم صحة الأسرة ومفهوم الأسرة الصغيرة ، والوقاية والعلاج من الأمراض المعدية وغير المعدية ، وقد شارك طلبة الجامعات في تقديم التوعية في جامعاتهم و في المراكز الأكثر إحتياجا فى محافظاتهم ، بالإضافة إلى المشاركة في متابعة تنفيذ الأنشطة التوعوية المختلفة بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للسكان في كل محافظة.