فيديو.. لحظة اشتعال النيران بسفينة الزمالك ومحاولات "لانشات" الإنقاذ اطفائها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، ورجال الإنقاذ النهري من السيطرة على حريق نشب أعلى سطح إحدى الباخرات العائمة بكورنيش النيل بمنطقة الزمالك، حيث انتقل قيادات أمن القاهرة إلى موقع الحريق، حتى تمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه.

وتلقت شرطة النجدة بلاغًا بنشوب الحريق، فأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة بالدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وفحص أسبابه.

انتقل اللواء أسامه فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة، إلى موقع البلاغ وتبين أن النيران اشتغلت بأحد مطاعم الباخرة "بلو نايل"، وامتدت إلى شفاطات المطعم ومدخنة السفينة وتصاعدت ألسنة الدخان.

وكشفت معاينة اللواء محمود القاضي، نائب مدير الأمن لمنطقة الزمالك والعميد جعفر عمران مأمور قسم شرطة قصر النيل أن ماسًا كهربائيًا سبب الحريق في شفاطات مطعم السفينة ما أسفر عن اختناق 3 من المتواجدين بالسفينة، تم إسعافهم داخل 3 سيارات متواجدة بمحيط الحريق.