الصحة: لا إصابات في حريق مخزن بالسيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الحريق الذي نشب في مخزن أمام كوبري أبو الريش بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، لم يسفر عن سقوط أي ضحايا.
وأضاف "مجاهد" في تصريحات للصحفيين، السبت، أنه تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف مجهزة لموقع الحادث، تحسباً لسقوط مصابين.
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