رواد أعمال بمنتدى أفريقيا 2018: القارة السمراء سوق واعدة وتمتلك فرص النمو الأكبر

محمد اسماعيل - القاهرة - شرم الشيخ - أ ش أ:

أكد المشاركون في جلسة "استكمال وتسريع وتيرة النمو" خلال فعاليات اليوم الأول لمنتدى "افريقيا 2018"، أن ريادة الأعمال في إفريقيا مثيرة للاهتمام، حيث يتواجد بها العديد من اللاعبين الأجانب والمحليين مما يساعد على إضفاء الحيوية عليها حيث ذهبت أكثر من 75% من جميع رؤوس الأموال المنفقة في مجال التكنولوجيا إلى 3 بلدان فقط عام 2017، وهى جنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا.

وقال الرئيس التنفيذي والمؤسسة لشركة باي ستاك، شولا أكينلاند: "إن السوق الإفريقية كبيرة وواعدة، وتنمو بشكل مستمر"، موضحًا أن القارة السمراء تحتاج إلى زيادة مستمرة في مشروعات ريادة الأعمال في ظل الهدوء الذي تشهده حاليا، ويجب أن تلعب المؤسسات الدولية دورا حيويا في هذا المجال من خلال المساهمة في توفير مزيد من التمويلات للأفكار المبتكرة في القارة السمراء الى جانب تقديم الدعم الفني واللوجيستي.

ومن جانبه، قال طارق أسعد المؤسس والعضو المنتدب لشركة الجبرا كابيتال: إن المشروعات المبتكرة يجب أن تحتل مكانة كبيرة في القارة السمراء خلال السنوات المقبلة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه ليس فقط القارة السمراء ولكن العالم أجمع، مطالبًا بضرورة زيادة حجم الاستثمار في الأفكار بالقارة السمراء للمساهمة في تطويرها وتنميتها.

وأوضح أن هناك العديد من القطاعات الجاذبة للاستثمار والواعدة في القارة السمراء، ويعد قطاع اللوجستيات من أهم المجالات التي تحتاجها في السنوات القادمة والقادرة على تحقيق معدلات نمو جيدة وجذب استثمارات كبيرة.

وبدورها، قالت إيما واد سميث مفوض تجارى في افريقيا لمؤسسة UK Trade: إن مؤسستها تعمل على إقامة علاقات فعالة بين أفريقيا والأمم المتحدة بالإضافة إلى إقامة علاقات وترابطات بين الشعوب بهدف تحقيق فرص أوسع وتيسير بيئة الأعمال والبحث الفرص الحقيقة لتمكين الشركات في سوق العمل.

وأضافت: أن الحكومة البريطانية تعمل على دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، حيث وقعت بالأمس اتفاقية استثمارية بقيمة 46 مليون جنيه لدعم 6 مراكز لتدعيم المشروعات الصغيرة والريادية في مصر، حيث بلغ إجمالي التمويل الموجه من المؤسسة للقارة الافريقية نحو 3,1 مليار جنيه إسترليني.