مصر | سقوط تاجر سلاح هارب من 75 سنة سجن مختبأ فى الأهرام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط تاجر سلاح هارب من 75 سنة سجن مختبأ فى الأهرام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقب مطاردات استمرت بضعه أشهر والهروب من محل اقامته، سقط فى قبضة ضباط قطاع الأمن العام، عنصر إجرامى محكوم عليه 75 سنة سجن فى قضايا قتل وسلاح بالجيزة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، أكدت قيام "كرم.هـ .س" 40 سنة ، مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط، والصادر ضده 3 أحكام قضائية «حكم بالسجن المؤبد فى قضية "قتل"، حكمين بالسجن المؤبد فى قضيتى سلاح»؛ بالإختباء بإحدى العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة الأهرام.

بإستهدافه بمحل إختبائه أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وفى وقت لاحق، أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة ملوى قيام "محمود.ع.ع" تباع، مُ سبق إتهامه فى 15 قضية متنوعة ، وصادر ضده أحكام قضائية فى قضايا متنوعة، بالتردد على المنطقة محل سكنه.

بإعداد الأكمنة اللازمة بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا أمكن ضبطه، وبحوزته (130 جرام لمخدر الحشيش، مبلغ مالى ، هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بحيازة المخدر المضبوط بقصد الإتجار، وأقر بالأحكام الصادرة ضده.