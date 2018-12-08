مصر | قوافل طبية توقع الكشف على 10 الأف مواطن ومحتجز مجانا خلال شهر (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوافل طبية توقع الكشف على 10 الأف مواطن ومحتجز مجانا خلال شهر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم قطاع الخدمات الطبية، قوافل الطبية للمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين، لاسيما بالمناطق النائية والعديد من القرى والنجوع، وكذا توجيه القوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبى على المحتجزين بالأقسام والمراكز والسجون المركزية بمختلف مديريات الأمن.

وأسفرت الجهود عن توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا لأكثر من 10 الآف حالة خلال شهر نوفمبر المنقضى، ياتذى ذلك فى اطار جهود وزارة الداخلية للمساهمة فى تقديم الرعاية الطبية للمواطنين ، وتوفير الرعاية الصحية للمحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة والسجون فى اطار مبادرة «كلنا واحد».