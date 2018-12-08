مصر | حملات أمنية لإزالة المقاهى والمحال المخالفة بالمحافظات (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات أمنية لإزالة المقاهى والمحال المخالفة بالمحافظات (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نفذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم السبت، حملات مكبرة لإزالة الاشغالات لمحال والمقاهى والباعة الجائلين بالميادين والشوارع الرئيسية، لإعادة الإنضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها ، وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال، فضلا عن تحرير مخالفات المرورية.
واستهدفت الحملات بنطاق مديريات أمن ( الاسكندرية،ـ الأقصر، القاهرة، البحيرة، أسوان ، الغربية، الفيوم، الوادى الجديد، المنيا، الشرقية، سوهاج) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كافة الوقائع .
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