مصر | "الأمن العام" يضبط عاطلين سرقا 900 ألف جنيه من داخل سيارة صاحب مصنع ببدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يضبط عاطلين سرقا 900 ألف جنيه من داخل سيارة صاحب مصنع ببدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح قطاع الأمن العام، عقب ملاحقات استمرت عدة أيام، في القبض على عاطلين لسرقتهما حقيبة بداخلها 900 ألف جنيه من داخل سيارة صاحب مصنع أمام جهاز مدينة بدر.

وتلقى قسم شرطة بدر بلاغا من صاحب مصنع رخام باكتشافه كسر زجاج سيارته، وسرقة مبلغ مالي قدره (900 ألف جنيه)؛ حال توقفها أمام جهاز مدينة بدر - بدائرة القسم.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى من قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمود.أ.ع" عاطل، و"فتحي.ع.م"، عاطل، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

وقررا بتتبعهما للمجني عليه عقب خروجه من فرع أحد البنوك الكائنة بدائرة القسم، وبحوزته حقيبة بداخلها المبلغ المالي وتركه السيارة بمحل الواقعة، وقام الأول بكسر زجاج السيارة، واستوليا على المبلغ وهربا، وبإرشادهما تم ضبط سيارتي ملاكي (إحداهما مُستخدمة في ارتكاب الواقعة، والأخرى قام الأول بشرائها من متحصلات السرقة)، وإيداع باقي المبلغ بأحد البنوك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.