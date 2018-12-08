مصر | سقوط 7 تجار عملة بحوزتهم مليون جنيه سوداني في الشرقية

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ألقت أجهزة الأمن بالشرقية، القبض 7 أشخاص لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبحوزتهم قرابة المليون جنيه سوداني بمنطقة منيا القمح. وشملت القائمة المضبوطين: "صبحي. ع .ع" تاجر حديد، و"فتحي. ع .ع"، مقاول، و"العربي. م .ج" صاحب مكتب استيراد وتصدير و4 آخرين وذلك حال استقلال كل من الأول والثاني والثالث السيارة رقم (309970 ملاكى الغربيه- ملك وقيادة الأول) وبحوزة الثالث (طبنجة عيار 9منتهية الترخيص، و10 طلقات نارية من ذات العيار) وبحوزتهم 500 ألف جنيه سوداني). وكما عثر بالسيارة الثانية (وع ب 618 - ملك وقيادة الرابع) وبحوزة الخامس طبنجة صوت وبحوزتهم 464 ألف جنيه سوداني وذلك بمنطقة كرديدة بدائرة المركز. وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفيه، والأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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