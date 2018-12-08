مصر | سقوط تشكيل عصابي سرق 20 شقة في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط تشكيل عصابي سرق 20 شقة في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، تشكيل عصابي ارتكب 20 حادث سرقة مسكن في الجيزة.

وأكدت تحريات مباحث الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام، نجار وعاطل، 23 و28 سنة، لهما معلومات جنائية مسجلة؛ بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وقيامهما بارتكاب 20 حادث بدائرتي قسمي "العمرانية ، الأهرام".

وأرشدا عن المسروقات وهي عبارة عن (أجهزة كهربائية، هواتف محمولة، مشغولات ذهبية، ساعات يد، مبالغ مالية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وما ارتكباه من جرائم، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.