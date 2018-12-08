أخبار مصر | "السيسي" يحضر جلسة "شباب رواد الأعمال" بمنتدي إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السيسي" يحضر جلسة "شباب رواد الأعمال" بمنتدي إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحضر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، جلسة "شباب رواد الأعمال بإفريقيا"، ضمن فعاليات منتدى إفريقيا المنعقد بشرم الشيخ. وانطلقت اليوم السبت فعاليات منتدى أفريقيا 2018، بعدد من الجلسات الخاصة منها جلسات حول تمكين المرأة، فيما شهدت الفعاليات توقع عددا من مذكرات التفاهم والبروتوكولات بين عدد من الهيئات الاقتصادية المصرية وأخرى عربية.

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