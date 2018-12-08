أخبار مصر | رئيس الوزراء يحضر توقيع عقد إنشاء سد ستيجلر جورج بتنزانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يحضر توقيع عقد إنشاء سد ستيجلر جورج بتنزانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحضر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء المقبل، توقيع عقد مشروع السد ستيجلر جورج الذي تنفذه شركة المقاولون العرب بتنزانيا. ومن المقرر أن تنفذ شركة المقالون العرب السد بجميع مراحله بالتعاون مع شركة السويدي التى ستتولى تنفيذ محطة كهربائية ضمن المشروع. ومن المتوقع أن يضع الرئيس السيسى حجر الأساس للسد خلال شهر، حيث سيتم تحديد تفاصيل التعاقد بعد وضع حجر الأساس، كما أن السد سينشأ بغرض توليد الكهرباء بطول كيلومتر وارتفاع 130 مترا.

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