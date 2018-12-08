أخبار مصر | "صحفيو الزمالك" يجتمعون بالنقابة لبحث تطورات الأزمة (صور)

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تجمع عدد من الصحفيين أعضاء نادي الزمالك، اليوم، بمقر النقابة؛ لبحث تطورات أزمة منع رئاسة النادي للزملاء الصحفيين من الدخول، على الرغم من أنهم أعضاء عاملين بالنادي.
ومن المقرر أن يبحث الاجتماع، تصعيدات الزملاء، ومطالبهم من مجلس النقابة لإنهاء الأمر.
وكان منع أمن نادي الزمالك الزملاء الصحفيين من الدخول، على الرغم من كونهم أعضاء عاملين، وقام بالاعتداء عليهم في واقعة سابقة، وسرقة هواتفهم المحمولة والتحرش بزميلة.
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