شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكافئ عامل نظافة لتفانيه في العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كافأ اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عامل نظافة بمنطقه منشأه البكاري بحي الهرم ومنحه مكافأة مالية وذلك لتفانيه في العمل وقيامة بتنظيف المنطقة المكلف بها على أكمل وجه.

حيث لاحظ المحافظ اثناء جولته بمنشأة الكباري وكفر غطاطي تفاني العامل في عمله باستخدام لودر النظافة مما أستوقف المحافظ لتحيته وتحفيزه على أداء عمله لأنه نموذج مشرف للمواطن الشريف والعامل المجتهد في أداء واجبه الوظيفى على أكمل وجه.

رافق المحافظ خلال الجوله التي قام بها بأحياء الهرم والعمرانية وبولاق الدكرور اللواء محمد رأفت، السكرتير العام، واللواء جمال عبدالرشيد رئيس مدينة الجيزة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء المختصة.

وحرص «راشد» على تفقد أعمال الجمع السكني التي تقوم بها أحد الشركات المكلفة بالجمع السكني بمنطقه منشأه البكاري وكفر غطاطي للتأكد من التزامهم بأعمال الجمع والاستماع إلى أراء المواطنين في أداء الشركة ومدي رضاءهم عن الخدمة المقدمة لهم.

وقال «راشد» إن المحافظة تطبق مبدء الثواب والعقاب فكما يتم مجازاة المقصرين في أعمالهم يتم بالمثل مكافأة كل من يؤدي عملة على الوجه الأمثل.

وتفقد المحافظ منطقة المنشية موجها أصحاب المحلات بالحفاظ على أعمال النظافة التي تتم ووضع صناديق قمامة أمام المحل للتسهيل في عمليات جمع المخلفات وعدم القاءها بالشارع.

وأكد على أهمية تضافر كافة الجهود لتحقيق المستوى المطلوب من النظافة فبتعاون المواطن مع الجهاز التنفيذي نستطيع تحقيق ما نأمله من مستوى نظافة بشوارع المحافظة.