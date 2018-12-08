شكرا لقرائتكم خبر عن دعم تنقية المياه بمصرف «كتشنر» بـ55.8 مليون يورو.. ومدبولي: «سيُحسن أحوال سكان ١٨٠ قرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع مصر والاتحاد الأوروبي، منحتين لدعم مشروع تنقية المياه بمصرف «كتشنر»، وتعزيز الاصلاحات في قطاعات الطاقة المتجددة والموارد المائية، من خلال تعزيز عملية بناء القدرات بقيمة اجمالية تبلغ 55.8 مليون يورو، وذلك على هامش منتدى افريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ.

ووقع المنحة الأولى المتعلقة بمصرف «كتشنر» بقيمة 45.8 مليون يورو، كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الاسكان لشؤون المرافق، والسفير ايفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة.

وتهدف المنحة، لتحسين الاحوال الصحية والبيئية لسكان محافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية القريبين من منطقة مصرف كيتشنر، ودعم تنقية البحر المتوسط من خلال برنامج التنقية المتكامل، حيث ستتولى وزارات الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والموارد المائية والري، تنفيذ المشروع والذى يبلغ حجم تمويله 408,05 مليون يورو يشمل 45,8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي و213,9 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، و148.3 من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ويعد «كتشنر» أكبر مصرف في مصر، وأنشئ عام 1899 ويبلغ طوله 85 كيلو مترا، حيث يبدأ بمحافظة الغربية، ويمر على محافظة الدقهلية، مرورا بعدد من مراكز كفر الشيخ، ويستفيد من الاتفاقية الخاصة بدعم تنقيه المياه بالمصرف حوالى 11 مليون مواطن، يسكنون بالمحافظات الثلاث، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تكليفات واضحة للحكومة بالعمل على حل هذه الأزمة وتوفير التمويلات اللازمة من قبل المؤسسات الدولية، وهو ما عملت عليه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مع هذه المؤسسات لحل هذه المشكلة في أسرع وقت.

وأوضحت الوزيرة، أن المشروع سيقسم إلى 3 محاور، هي صرف صحي مع وزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبي، ومخلفات صلبة مع وزارة التنمية المحلية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، واعمال تطهير المصرف ورفع كفاءته بين وزارة الموارد المائية والري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن مشروع مصرف كيتشنر سيكون له عدد من الفوائد البيئة والاقتصادية لحوالي 180 قرية في المحافظات الثلاث التي يمر بها، منها 118 قرية بالغربية و29 بالدقهلية و35 بكفر الشيخ.

وأشار الوزير إلى أن المشروع سيسهم في الحد من التلوث بالمصرف وتشييد بينة حديثة بالتعاون مع أفضل الخبرات الدولية وتحسين الأحوال الصحية والبيئة لسكان المحافظات الثلاث ودعم تنقية ما يصرف من مياه واستغلالها مائياً بشكل آمن في الري والزراعة.

وأشاد اللواء محمود شعراوي بالجهود المشتركة للحكومة ووزاراتها المختلفة لإدارة المشروع مع الجهات الدولية المانحة خاصة، مشيراً إلى اهتمام الوزارة والحكومة خلال الفترة الحالية بتطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات وترشيد المياه وملف إدارة المخلفات الصلبة في المحافظات، وقدم الوزير الشكر للجانب الأوروبي لدعم تلك المشروعات التي تحافظ على البيئة وجودة وسلامة المياه واتاحتها مجدداً للزراعة.

كما وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، اتفاق تعزيز الاصلاحات في قطاعات الطاقة المتجددة والموارد المائية من خلال تعزيز عملية بناء القدرات بقيمة 10 ملايين يورو.

ويتمثل هدف المشروع لدعم عمليات الاصلاح التي تقوم بها الحكومة المصرية في قطاعي المياه والطاقة المتجددة، والمساهمة في تطوير إدارة واستخدام الموارد بالقطاعين موضوع المشروع، من خلال رفع الكفاءات التشغيلية للشركاء المعنيين والمستفيدين، وستقوم وزارات الموارد المائية والري والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول والثروة المعدنية بتنفيذ المشروع.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن المنحتين الموقعتين مع الاتحاد الأوروبي هما امتداد للتعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم القطاعات الحيوية والتي تساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي، أن إجمالي منح الاتحاد في مصر بلغت 1.3 مليار يورو، تغطي كافة المجالات ومنها مشروعات خاصة بالمياه والنقل والبيئة والتعليم والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة.