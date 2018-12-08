شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يلتقي رئيس بنك الاستثمار الأوروبي في «إفريقيا 2018» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على هامش مشاركته في فعاليات منتدى إفريقيا 2018، السبت، الدكتور وارنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، وإيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة.

وخلال اللقاء أعرب رئيس الوزراء عن تقدير الحكومة المصرية للتعاون القائم بين مصر والبنك، مشيداً بتوسع أنشطة البنك في مصر بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، لا سيّما وأن البنك يستثمر في المشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية بالنسبة لمصر.

وأضاف رئيس الوزراء أن تلك المشروعات تتميز بأن آثارها الإيجابية متعددة، ولا تقتصر على مجال واحد فقط، ومنها على سبيل المثال مشروع تطوير ورفع كفاءة مصرف كيتشنر، والذي جرى توقيعه اليوم، وسيكون له آثار إيجابية على مجالات الصحة والبيئة والزراعة بالإضافة إلى الصرف الصحي.

من جانبه أعرب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي عن سعادته بالتعاون المتنامي مع مصر، مؤكداً على الأهمية التي يُوليها البنك لمصر باعتبارها إحدى أهم دول الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد هوير أن البنك سيستمر في دعم مصر خلال الفترة القادمة، خاصة وأن السياسات الاقتصادية الإصلاحية التي تبناها الرئيس السيسي أتت بثمارها الإيجابية على الاقتصاد المصري.