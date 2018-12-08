شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن البحيرة يتابع فحص المترددين على كنائس المحافظة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، السبت، بالمرور على خدمات تأمين الكنائس بمدينة كفر الدوار، وتابع إجراءات فحص المترددين عليها من خلال البوابات الإلكترونية، وقيام خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لها لتحقيق أعلى درجات التأمين.

وشدد «الرشيدى» على الضباط والأفراد المعينين لتأمين الكنائس بضرورة اليقظة وتمشيط محيط الخدمات الأمنية، وتوسيع دائرة الاشتباه والتزام بالخطة الأمنية التي وضعت لتأمين الكنائس، وحث القوات على بذل الجهد واليقظة التامة وضبط كل ما يخل بالأمن العام وتوسيع دائرة الاشتباه.

وتفقد مدير الأمن مبادرة «كلنا واحد» لتوفير الخضار والفاكهة، ووجه بتسهيل الإجراءات لكبار السن، وحسن معاملة المواطنين، وتوفير أماكن للانتظار، وسرعة إنهاء مطالب الجماهير، ومداومة المرور من قبل القيادات على الخدمات المعينة للتأمين وسرعة الاستجابة للبلاغات.

مدير أمن البحيرة يتابع فحص المترددين على الكنائس

مدير أمن البحيرة يتابع فحص المترددين على الكنائس

مدير أمن البحيرة يتابع فحص المترددين على الكنائس

مدير أمن البحيرة يتابع فحص المترددين على الكنائس