شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. بدء جلسة "شباب رواد الأعمال بإفريقيا" بحضور الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق بعد قليل جلسة "شباب رواد الأعمال بإفريقيا"، ضمن فعاليات منتدى إفريقيا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى. وانطلقت اليوم السبت فعاليات منتدى أفريقيا 2018، بعدد من الجلسات الخاصة منها جلسات حول تمكين المرأة، فيما شهدت الفعاليات توقع عددا من مذكرات التفاهم والبروتوكولات بين عدد من الهيئات الاقتصادية المصرية وأخرى عربية.

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