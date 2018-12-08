شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار 6مساء.. مقتل إرهابيين جدد من المتورطين فى حادث دير الأنبا صموئيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها إعلان وزارة الداخلية عن تحديد موقع تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة المتورطة فى تنفيذ حادث استهداف بعض المواطنين أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا بتاريخ 2 نوفمبر الماضى وتتبع وملاحقة باقى العناصر المنفذة للحادث بإحدى المناطق الجبلية بالعمق الصحراوى لطريق دشلوط/الفرافرة بنطاق محافظة أسيوط واتخاذهم منها مأوى لهم بعيدًا عن الرصد الأمنى ومقتل 2 من العناصر الإرهابية المنفذة للحادث "المكنيين/أبومصعب، أبوصهيب" وعثر بحوزتهما على "3 بنادق آلية، 1 طبنجة ماركة حلوان، كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، نظارة ميدان، كمية من وسائل الإعاشة".. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 6 مساء..

أفادت وزارة الداخلية انه استكمالا لجهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة المتورطة فى تنفيذ حادث استهداف بعض المواطنين أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا بتاريخ 2 نوفمبر الماضى وما أثمرت عنه تلك الجهود من مصرع 19 من عناصر الخلية المنفذة للحادث فى مواجهة أمنية بإحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوى الغربى لمحافظة المنيا بتاريخ 3/11/2018، أسفر تتبع وملاحقة باقى العناصر المنفذة للحادث عن تحديد موقع تمركز مجموعة منهم بإحدى المناطق الجبلية بالعمق الصحراوى لطريق دشلوط/الفرافرة بنطاق محافظة أسيوط واتخاذهم منها مأوى لهم بعيدًا عن الرصد الأمنى.

​شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية تطوير منظومة الصرف الصحى بمصرف كيتشنر، بمبلغ 213.9 مليون يورو مقدم من بنك الاستثمار الأوروبى، بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، حيث قام بالتوقيع الدكتور وارنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، والمهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الاسكان للمتابعة والمرافق، المشرف على مكتب رئيس الوزراء، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس إدارة شركة الدقهلية للمياه والصرف الصحى، والمهندس عادل عطية سعد، رئيس مجلس إدارة شركة الغربية للمياه والصرف الصحى، والمهندس محمد عبد الحميد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة كفر الشيخ للمياه والصرف الصحى، وذلك على هامش منتدى افريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ.

جددت مارى لوبان، زعيمة اليمين المتطرف، والمرشحة الخاسرة فى الانتخابات الفرنسية الأخيرة هجومها على الرئيس إيمانويل ماكرون، واصفة إياه بـ"الفاشل"، مؤكدة أنه يتصرف كمصرفى وليس "رجل دولة".

تصريحات لوبان جاءت بالتزامن مع المواجهات التى تشهدها العاصمة الفرنسية باريس بين الأمن والمحتجين، فى وقت يرفع فيه المتظاهرون مطالب من بينها رحيل ماكرون وحل البرلمان وخروج فرنسا من عضوية الاتحاد الأوروبى.

استمرارا لانتهاكات الحوثيين بحق الشعب اليمنى، تتفنن ميليشيات الحوثي فى زرع الألغام بطرق عدة لخداع اليمنيين ، وآخرها لجأت لوضع الألغام داخل العلب الغذائية وشكائر الأرز والسكر، وطفايات الحريق لتصل إلى منازل المواطنين والطرقات العامة والمقار الحكومية داخل مدينة الحديدة انتقاما من الأهالي الرافضين لممارساتها الإرهابية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.

أضرم متظاهرو "السترات الصفراء" النيران فى العلم الفرنسى، اليوم السبت، خلال احتجاجاتهم ضد الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته.

ونشر موقع "روسيا اليوم"، صور لحرق العلم الفرنسى وأخرى لاقتلاع المتظاهرون الأشجار وإحراقها بعد اقتلاعها، وما حولها من أسوار فى محيط منطقة الشانزلزيه وسط باريس.

أمر جهاز الكسب غير المشروع بإحالة فادية.ع مصرفى ممتاز بالبنك المركزى إلى المحاكمة الجنائية لاتهامها بتحقيق 3 ملايين جنيه كسب غير مشروع.

جاء بالتحقيقات أنه فى غضون عام 2010 بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 موظفا عاما بالبنك المركزى المصري المملوك للدولة ومن الأمناء على الودائع (مشرفة على خزينة الاستبدال بدار طباعة النقد ) حصلت لنفسها على كسب غير مشروع بقيمة 3 ملايين جنيه وكان ذلك لارتكابها سلوك مخالف لنصوص قانونية عقابية وذلك بأن اختلست مبلع 3 ملايين جنيه المملوكة لجهة عملها والمودعة بخزينة الاستبدال التى فى عهدتها والمسلم إليها نسخة من مفتاحها فاحتبست لنفسها تلك المبالغ النقدية بنية تملكها واستثمرت تلك الأموال فى المشغولات الذهبية قاصدة من ذلك إخفاءها.

أعلنت شرطة العاصمة الفرنسية باريس ارتفاع إجمالي عدد المعتقلين الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال تظاهرات اليوم إلى 575 شخصا فى باريس فقط، من بينهم 361 تم وضعهم رهن الحبس الاحتياطي.

وذكرت قناة (فرانس 24) أن الشرطة بدأت في إطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق متظاهري "السترات الصفراء" في جادة "الشانزليزيه" بوسط العاصمة باريس.

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة مسئول المخازن عن الأغذية والجلود بالإدارة المركزية لحديقة الحيوان، للمحاكمة الجنائية لاتهامه 1.5 مليون جنيه عن طريق اختلاس الجلود.

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار محمد البرلسى، أنه فى غضون عام 2016 بصفته موظف عام من الأمناء على الودائع - مسئول المخازن عن الأغذية والجلود بالإدارة المركزية لحديقة الحيوان اختلس عدد 489 قطعة من الجلود ملك الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والتى وجدت فى حيازته بسبب وظيفته وذلك بان مررها خلسة إلى خارج محل عمله بقصد التحصل لنفسه على قيمتها المادية المقدرة بـ1500000 جنيه.

قالت مصادر فرنسية، إن الرئيس إيمانويل ماكرون قد يضطر إلى إقالة رئيس الحكومة لمواجهة غضب الشارع، مع تصاعد حدة المواجهات بين متظاهرى "السترات الصفراء" وقوات الأمن التى أطلقت الغاز المسيل للدموع تجاه مسيرة تتجه إلى القصر الرئاسى بحسب سكاى نيوز الإخبارية.

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أنه لم يتم حذف عشوائى للمواطنين من بطاقات التموين، ومن تم حذفه من ليس لديه رقم قومى أو خطأ فى البيانات أو الأسماء المكرره على أكثر من بطاقة وكذلك البطاقات التى بها عدد افراد غير متناسية مع عدد الأفراد المقيده بالفعل ببيانات حقيقية بالبطاقة.

أعلن نائب وزير الداخلية الفرنسى لوران نونيز أن نحو 31 ألف شخص شاركوا فى تظاهرات حركة "السترات الصفراء" فى أنحاء فرنسا اليوم السبت، مشيرا إلى اعتقال 700.

وقال لقناة "فرانس2" التلفزيونية "على الصعيد الوطنى، ويشمل ذلك باريس، تم اعتقال أكثر من 700 شخص، بينما بلغ عدد المشاركين فى التحرك 31 ألفا فى أنحاء البلاد بينهم ثمانية آلاف فى باريس".

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

صورة ترصد "سبت الغضب" فى فرنسا.. والمحتجون يطالبون برحيل ماكرون

بوتيرة متسارعة، تحتدم المواجهات فى العاصمة الفرنسية باريس، بعدما رفع عناصر السترات الصفراء، والمشاركون فى الاحتجاجات سقف مطالبهم إلى رحيل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عن السلطة.

وجرت مواجهات محتدمة منذ صباح اليوم، بعدما حاول المحتجون تنظيم مسيرات والتوجه إلى قصر الإليزية، الأمر الذى تعامل مع الأمن الفرنسى بإطلاق وابلاً من قنابل الغاز رداً على إقدام المحتجون على رشق القوات بالحجارة.