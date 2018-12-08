شكرا لقرائتكم خبر عن فوز اللواء سعد الجمال بمنصب نائب رئيس البرلمان العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء سعد الجمال ، عضو مجلس النواب فوزه بمنصب نائب رئيس البرلمان العربى، جاء ذلك بعد أن خاض الجمال جولة الإعادة على المنصب، بعد أن تعذر حصول أى نائب على النصاب اللازم، خلال الجلسة الإجرائية للبرلمان التى عقدت بالجامعة العربية.

وحصل الجمال على 29 صوتاً، بينما حصل منافسيه خالد بن زايد من الإمارات، ويوسف رحمانية من الجزائر على 21 و 20 صوتا على التوالي، وبذلك يصبح نواب رئيس البرلمان هم ،النائب الأول : سعيد الشامسي من سلطنة عمان نال 39 صوتا ، النائب الثاني: عبد الرحمن سعيد نال 38 صوتاً من السودان، والنائب الثالث: عادل العسومي الذى حصل 37، والنائب الرابع اللواء سعد الجمال 29 صوتاً.

وتنافس على منصب نائب رئيس البرلمان هم: أبو صلاح شلبى (ليبيا)، خالد بن زايد (الإمارات)، راشد الشامسى (سلطنة عمان)، سعد الجمال (مصر)، عائشة المناعى (قطر)، عادل العسومى (البحرين)، عبدالرحمن محمد على سعيد (السودان)، منال دمور (الأردن)، ويوسف رحمانى (الجزائر).