شكرا لقرائتكم خبر عن صور..سباق مع الزمن لإنهاء العاصمة الإدارية استعدادا لعيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسابق الشركات القائمة على مشروع العاصمة الإدارية، لانهاء المنشآت الخدمية ومباني المدارس التى يجري تنفيذها حالياً، لافتاً إلى أن الجامعة الكندية هي أولي الجامعات التي تم بدء الدراسة فِيهَا.

كما تعمل الشركة المنفذة لكاتدرائية العاصمة الإدارية الزمن للانتهاء مِن مبني الكنيسة قبل احتفالات عيد الميلاد، لاسيما وأن قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أعلن أن قداس عيد الميلاد المقبل سيكون بها.

وقال أنطوني منير، مهندس بمشروع بناء كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، إنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولي من الكاتدرائية خلال أول شهر يناير المقبل، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كأكبر كنيسة فى الشرق الأوسط، حيث يتسع مبنى الكاتدرائية لـ8200 مٌصلى وهو عبارة عن "بادروم" وصحن ومنارة بارتفاع 60 مترا، في حين أن المرحلة الثانية ستتضمن كنيسة ملحقة تستوعب 1000 مُصلي.

وأضاف أنطوني، لوفد اللجنة النقابية للموظفين بمجلس النواب، الذي قام بزيارة مشروع العاصمة الإدارية اليوم السبت، بحضور كمال نافع المليجي نائب رئيس اللجنة وخالد رشوان مساعد أمين اللجنة، أنه تم تصميم مبني الكاتدرائية علي الطراز القبطي، فالمبني كله عبارة عن صليب، مشيرا إلي أن هناك وفود أجنبية بشكل دوري تزور العاصمة الادارية الجديدة ومن بينها الكاتدرائية للتعرف علي الانجازات التي تحدث علي ارض الواقع.

فيما استعرض القائمون علي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الجولة التفقدية، القطاعات الرئيسة للمرحلة الأولي للمشروع، والتي تضم 18 منطقة منها مسجد الفتاح العليم، والكاتدرائية، والمنطقة الرئاسية، والحي الحكومي ومركز المؤتمرات وفندق الماسة والنهر الأخضر، والأوبرا، والمناطق التجارية والإدارية، وحي السفارات والاحياء السكنية، والمدينة الطبية، والقرية الذكية، ومدينة المعارض.

وتنقسم الأراضي بالحي الحكومي، إلي 7 قطع رئيسية، ممثله في منطقة الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب، وحي المال والأعمال، القطعة الخاصة بأرض المؤتمرات ومدينة الفنون، والقطعة الرابعة خاصة بفندق الماسة، والقطعة الخامسة والسادسة منطقة متعددة الاستخدام، والأخيرة هي مقر الرقابة الإدارية ومدينة العدالة.

ووفقا للقائمين علي المشروع، يبلغ حجم العمالة في مشروع العاصمة نحو 300 ألف عامل.



