شكرا لقرائتكم خبر عن مفكر إماراتى عن فتاوى الجنس فى الآخرة: شيوخ يفترون على الله الكذب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد المفكر الإماراتى على محمد الشرفاء الحمادى قول بعض شيوخ الدين حول وجود علاقات جنسية داخل الجنة أم لا، :" أصبح الجنس هاجس شيوخ الدين الذين يفترون على الله وعلى رسوله الكذب".

وقال "الحمادى" فى تصريحات لـ"الخليج 365":"لقد وضع الله سبحانه لكل مسلم شرطا أساسياً لإسلامه بأن يؤمن بالغيب قبل إقامة الصلاة وقوله تعالى فى سورة البقرة (الم (1) ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ) فقدم الإيمان بالغيب على الصلاة، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام خاطبه الله بقوله (قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ".

وتساءل، : " من أين أتى الشيخ خالد الجندى بمعلومة الجنس فى الجنة وإذا كل ما فى الجنة علمه عند الله، سواء نوع الحياة وأسلوب الحياة وكيفيتها فهي من أعمال الغيب إلا ما ذكره القرآن من الفواكه ومن الاراييك لتقريب الفهم للإنسان، فكما أن للأرض قوانينها فان للجنة قوانينها لا يعلمها إلا الله" كما تساءل لماذا اهتمت الروايات بالجنس ولماذا أصبح الجنس هاجس شيوخ الدين يفترون على الله وعلى رسوله الكذب وأن ينسب اليه ما لم يقوله وكيف أن الرسول ملتزم بالتكليف الالهي بالتذكير بالقرآن فقط".

وأضاف :"لقد أصبحت الروايات المتعلقة بالجنسية محببة لشيوخ الدين تلتقي مع شهواتهم ونوازع النفس المريضة لديهم مما جعلهم أن يعتبروا الأنثى متاعا لهم دون حقوق قد حفظها الله للمرأة وكرمها فى كتابه الكريم وساواها فى العبادات مع الرجل وكيف لرجل مثل خالد الجندى يسوق روايات وأساطير وافتراءات على الله ورسوله وما يناقض إيمان المسلم الذي يقتضى الإيمان بالغيب" مضيفًا :"فلندع الجنة وما فيها ليوم الحساب عندما يسوق الله الذين كفروا إلى النار ويسوق سبحانه الذين اتقوا إلى الجنة حينها سيعرف أهل الجنة قوانينها وأسلوب الحياة فيها دون تجنى على الرسول بروايات مفتراة تلاعب عواطف الجهلاء وأصحاب الشهوة التى استهوت نفوسهم تلك الغريزة وقد تدفعهم إلى ارتكاب الذنوب ويدفعهم الشيطان إلى الوقوع فى قبضته التى تبيح لهم إرتكاب المعاصى والمحرمات".

ووجه "الحمادي" رسالة من يروجون لروايات كاذبة على الرسول، قائلا لهم :"وأقول لأصحاب الروايات الكاذبة قول الله سبحانه (قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ).