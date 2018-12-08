شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جهود وزارة الداخلية خلال 24 ساعة × 3 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الداخلية فيديو يبرز نجاحات الوزارة فى كافة المجالات الأمنية خلال 24 ساعة. يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتصدى لكافة صور الخروج عن القانون.

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