شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى يلتقى رئيس بنك الاستثمار الأوروبى فى منتدى إفريقيا 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على هامش مشاركته فى فعاليات منتدى أفريقيا 2018، التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، الدكتور وارنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، وإيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبى فى القاهرة.

وخلال اللقاء أعرب رئيس الوزراء عن تقدير الحكومة المصرية للتعاون القائم بين مصر والبنك، مشيداً بتوسع أنشطة البنك فى مصر بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، لا سيّما وأن البنك يستثمر فى المشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية بالنسبة لمصر.

وأضاف رئيس الوزراء أن تلك المشروعات تتميز بأن آثارها الإيجابية متعددة، ولا تقتصر على مجال واحد فقط، ومنها على سبيل المثال مشروع تطوير ورفع كفاءة مصرف كيتشنر، والذى جرى توقيعه اليوم، وسيكون له آثار إيجابية على مجالات الصحة والبيئة والزراعة بالإضافة إلى الصرف الصحى.

من جانبه أعرب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى عن سعادته بالتعاون المتنامى مع مصر، مؤكداً على الأهمية التى يُوليها البنك لمصر باعتبارها إحدى أهم دول الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد هوير أن البنك سيستمر فى دعم مصر خلال الفترة القادمة، خاصة وأن السياسات الاقتصادية الإصلاحية التى تبناها الرئيس السيسى أتت بثمارها الإيجابية على الاقتصاد المصرى.