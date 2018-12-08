شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية تعد قافلة طبية لفحص العاملين بها للقضاء على فيرس سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع الشئون الصحية بإعداد قافلة طبية لفحص العاملين من أعضاء هيئة الشرطة بالقطاع، وتوقيع الكشف الطبى وإجراء التحاليل الطبية وسحب العينات، وذلك بمقر (قطاع الأحوال المدنية)، حيث تباشر القافلة أعمالها. جاء ذلك فى ضوء مبادرة رئيس الجمهورية - للقضاء على فيروس (C) وفى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، والإرتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون المركزية بالمراكز والأقسام ، وخاصةً الرعاية الصحية .

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