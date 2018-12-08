شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: فحص 14.6 مليون مواطن منذ انطلاق مبادرة «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 2.5 ملايين مواطن، حتى ظهر السبت، اليوم الثامن للمرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس «سي» والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار «١٠٠ مليون صحة».

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في الأول من أكتوبر الماضي وصل إلى ١٤ مليون و٦٢٤ ألف مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس «سي»، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تمامًا.

وفِي سياق متصل، أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم تدريب 19 فريقًا طبيًا، صباح السبت، من «أطباء وصيادلة، وإداريين ومدخلي بيانات» للعمل في نقاط المسح الخاصة بالمبادرة الرئاسية، وذلك بالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية، حيث تم تدريب 15 فريقًا من جامعة عين شمس، للعمل بنقاط المسح بمستشفى الدمرداش، وفرقتين بالمجمع الطبي للهيئات القضائية، وفرقتين بمعهد الكبد بالمنوفية، مشيرًا إلى أن البرنامج التدريبي يعطى المتدرب المهارات والخبرات على استخدام الكواشف الخاصة بفيروس «سي»، والتدريب على أساسيات فحص الأمراض غير السارية، ومهارات الاتصال والتعامل مع المواطنين، فضلًا عن التدريب على الإدخال الإلكتروني لتطبيق المسح الخاص بالمبادرة.

كما كشف «مجاهد» عن فحص ١٥٢ ألف و٢٠ طالب بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر السبت، في محافظات المرحلة الأولى التسعة بإجمالي ٢٢٠٦ مدرسة.

وأضاف «مجاهد» أن محافظة إسكندرية كانت أكثر محافظة إقبالا بإجمالي تردد ٣٣ ألف و١٧٩ طالب، وأسيوط ٢٨ ألف و٧١٨ طالب، والبحيرة ٢٦ ألف و٦٧٨ طالب، والقليوبية ٢٣ ألف و١٧٥ طالب، موضحًا أن المسح بالمدارس بدأ يوم ١ ديسمبر ٢٠١٨، وينتهي بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة في أبريل ٢٠١٩، مشيرًا إلى أن أي طالب يثبت إصابته بالفيروس يتم تحويله لوحدات التأمين الصحي، لإجراء الفحوصات والتحاليل التأكيدية له، ثم يصرف له العلاج بالمجان.

وأوضح «مجاهد»، أن هناك ٢ مليون و٥١٧ ألف مواطن تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من «المبادرة الرئاسية» وذلك منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر السبت، حيث تصدرت محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوي الجمهورية بإجمالي مشاركين ٨٨٨ ألف مواطن، تلتها سوهاج ب ٣٥٣ ألف و٤٦٨ مواطنًا، ثم المنوفية ب ٣٠٥ ألف و٤٢ مواطنًا، ثم كفر الشيخ بـ٢٤٨ ألف و٥٧٩ مواطن.

ولفت «مجاهد» إلى أن أعلى نسبة من تحقيق المستهدف اليومي للفحص سجلتها محافظة الإسماعيلية بإجمالي ١٥٥% من المستهدفين، تليها محافظة أسوان بـ١١٥%، مؤكدًا على أن المبادرة تسير بشكل جيد للغاية في مراحلها المختلفة، وتحقق نسب مشاركة منقطعة النظير.

وتناشد وزارة الصحة المواطنين بالمشاركة بنقاط الفحص للاطمئنان على أنفسهم، وذويهم، مشددة على أن المواطن لن يدفع أي مبالغ مالية أثناء الفحص أو تلقي الخدمات العلاجية، منوهة أنها فرصة لن تتكرر عقب انتهاء المبادرة، للاطمئنان على نفسه وذويه من أمراض فيروس سي، والضغط، والسكر، والسمنة، وصرف العلاج لمن يثبت إصابته بالمجان.

يذكر أن مسؤولي مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، يردون على شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على www.facebook.com-stophcv.eg-، كما تواصل غرفة عمليات المبادرة تلقي استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg.