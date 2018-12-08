شكرا لقرائتكم خبر عن تصدع 3 منازل متجاورة في قرية بالدقهلية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدعت 3 منازل متجاورة بقرية سلامون القماش، التابعة لمركز المنصورة، السبت، بسبب هبوط بالتربة المقامة عليها.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث، بورود بلاغ لشرطة النجدة، يفيد بتصدع 3 منازل بحارة النصاري بقرية سلامون القماش التابعة لمركز المنصورة.

انتقلت قوات الشرطة ولجنة هندسية من رئاسة مركز ومدينة المنصورة، بقيادة المهندس وائل وجدي عليوة، نائب رئيس المركز، ولجنة من رئاسة المركز، وبالمعاينة تبين أن المنازل بها شروخ وتصدعات لأنها مقامة على أرض مرتفعة «تبه».

ونبهت اللجنة على الوحدة المحلية بسلامون القماش، بعمل قرارات إخلاء للسكان وكردون حول المكان وعرضها على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ قرار بشأنها.

تصدع 3 منازل متجاورة في قرية بالدقهلية