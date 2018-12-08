شكرا لقرائتكم خبر عن بسام راضي: منتدى الكوميسا يعبر عن انفتاح مصر على القارة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر تعد بوابة لدول أفريقية وعربية وأوروبية بحكم موقعها الاستراتيجي المتميز، علاوة على مجموعة من الاتفاقيات التي تربط مصر بتلك المناطق.

وقال «راضي»، في تصريحات خاصة لقناة «النيل للأخبار» من شرم الشيخ، إن: «منتدى الكوميسا» يعبر عن انفتاح مصر على القارة الأفريقية، ويأتي في مجمل الإطار العام لاتجاه مصر ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل القضايا الإفريقية، موضحًا أن المواضيع المطروحة على المنتدى في دورته الحالية تأتي متسقة مع المجهود الذي يحدث في الساحة الداخلية بمصر؛ والعمل على زيادة الاستثمارات والبيئة التشريعية الجديدة للاستثمار وبذل المزيد من الاستثمارات إلى مصر والإصلاح الاقتصادي ورعاية الشباب وريادة الأعمال والتقدم بأفكارهم ومبادراتهم.

ونوه بأن هذا المنتدى سيكون فرصة، لأن هذا المجهود عابر للحدود ويمتد للدول الأفريقية، كما حدث في الأعوام الماضية، مضيفًا أنه لدينا معرض التجارة البينية بين الدول الأفريقية عقب 3 أيام من الآن ويأتي كل ذلك في إطار الإتجاه القوي للدولة المصرية تجاه القارة الأفريقية وتمهيدًا لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019، والتي سوف تبدأ مطلع شهر فبراير المقبل.

وحول اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، قال «راضي»، إن الوثيقة التي تم التوصل إليها في مارس الماضي في غاية الأهمية، وتأتي على طريق الاندماج الاقتصادي للقارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تجمع ثلاث مناطق كبرى في المحيط الأفريقي وهي «الكوميسا والصادق» دول جنوب القارة والمنطقة الاقتصادية لشرق القارة، بمجموع حوالي 48 دولة أفريقية من إجمالي 54 دولة، وهي خطوة هامة وإنجاز تم التفاوض عليه من قبل مصر خلال 10 سنوات.

وأوضح أن منتدى هذا العام يضم لفيفًا كبيرًا من رجال الأعمال الأفارقة، علاوة على 3 آلاف مشارك وعدد من رؤساء الدول ورؤساء المؤسسات الاقتصادية في أوروبا وأسيا.