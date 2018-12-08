شكرا لقرائتكم خبر عن ري الأراضي بالإنترنت في أسوان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت كلية الزراعة في جامعة أسوان بالتعاون مع شركة غرب الصين للأعمال الإلكترونية نظاما جديدا للتحكم في الري إلكترونيا من خلال الإنترنت، طبقًا لاحتياجات النبات للري وذلك في مقر الجامعة بصحارى.

شهد افتتاح النظام الجديد كلا من الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، والدكتور ياسر عبدالحميد دياب، عميد كلية الزراعة، ووكلاء عميد الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدراسات العليا والبحوث والتعليم والطلاب والدكتورة نشوى البنداري مدير المركز العربي الصيني لنقل التكنولوجيا.

وقال الدكتور ياسر عبدالحميد دياب، عميد الكلية، إن النظام الجديد يهدف إلى توفير المياه وينظم إدارة الري في مجال مفتوح، ويشرف عليه كل من كلية الزراعة والموارد الطبيعية في جامعة أسوان، ووزارة العلوم والتكنولوجيا في الصين، ومركز نقل التكنولوجيا بين الصين والدول العربية في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وذلك وفقا لاحتياجات تنمية الزراعة المصرية.

وأوضح أن الوفد الصيني قام بتوقيع برتوكول تعاون مع جامعة أسوان للبدء في تنفيذ نظام التحكم في الري إلكترونيا بحضور كل من الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث واستغرق تنفيذ هذا النظام واختباره ثلاثة أيام متواصلة.

وذكر الدكتور محمد أبوالليل وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع أن نظام الري الجديد يقدم ويطبق تكنولوجيا متطورة لتوفير المياه في مجال الري بجامعة أسوان، وتم تطبيقه في حقل المانجو بمقر الجامعة بصحاري وهو حقل مصمم على الطراز المصري، وسوف يساهم هذا النظام في إجراء البحوث العلمية المختلفة وإبراز نظام الري الذكي الموفر للمياه على أساس تكنولوجيا إنترنت الأشياء.

وقال إن فكرة نظام التحكم في الري إلكترونيا يعتمد على وجود حساسات إلكترونية تقيس درجة رطوبة الأرض ومدي احتياج النبات للمياه وهذه الحساسات موصلة بأجهزة حديثة تقوم بوقف أو فتح تدفق المياه في شبكة الري إلكترونيًا.

ري الأراضي بالإنترنت في أسوان

ري الأراضي بالإنترنت في أسوان