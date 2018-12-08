شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف السياح يحتفلون بمولد القديسة كاترينا بسانت كاترين.. والرهبان يحملون جسدها ويطوفون الدير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حضر آلاف السياح السبت، بكنيسة دير سانت كاترين القداس المقام احتفالا بذكرى مولد القديسة كاترينا، والذي يوافق ٨ ديسمبر من كل عام، بحضور عدد رهبان الدير وبطريرك كنيسة القدس وسط إقبال آلاف السياح على حضور القداس الذي أقيم الجمعة وصباح السبت واستمر حتى الظهر.

وبحسب بين، حمل الرهبان جثمان ورفات القديسة كاترينا وطافوا بها داخل الدير كمراسم تتم سنويًا.

وقام خالد سلامة رئيس مدينة سانت كاترين برفقته هشام كامل مدير العلاقات العامة بسانت كاترين بتقديم التهنئة للانبا دميانوس مطران دير سانت كاترين ورهبان الدير بمناسبة مولد القديسة كاترينا.

كما قام بدو ومشايخ سانت كاترين بتقديم التهاني بمولد القديسة كاترينا.

ونظمت عدد من الشركات السياحية زيارات الدير السياح الذين. أرادوا حضور القداس بمناسبة مولد القديسة كاترين ومشاهدة خروج جسدها الذي طافوا به داخل الدير.