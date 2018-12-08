شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الاستثمار: الاتحاد الأوروبى داعم مستمر للمشروعات التنموية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع مصر والاتحاد الأوروبي، منحتين لدعم مشروع تنقية المياه بمصرف كيتشنر، وتعزيز الاصلاحات فى قطاعات الطاقة المتجددة والموارد المائية، من خلال تعزيز عملية بناء القدرات بقيمة اجمالية تبلغ 55.8 مليون يورو، وذلك على هامش منتدى إفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ.

ووقع المنحة الأولى المتعلقة بمصرف كيتشنر بقيمة 45.8 مليون يورو، كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والمهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان لشؤون المرافق، والسفير إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة.

وتهدف المنحة، لتحسين الاحوال الصحية والبيئية لسكان محافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية القريبين من منطقة مصرف كيتشنر، ودعم تنقية البحر المتوسط من خلال برنامج التنقية المتكامل، حيث ستتولى وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والموارد المائية والري، تنفيذ المشروع والذى يبلغ حجم تمويله 408,05 مليون يورو يشمل 45,8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبى و213,9 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى، و148.3 من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

ويعد "كيتشنر" أكبر مصرف فى مصر، وأنشئ عام 1899 ويبلغ طوله 85 كيلو مترا، حيث يبدأ بمحافظة الغربية، ويمر على محافظة الدقهلية، مرورا بعدد من مراكز كفر الشيخ، ويستفيد من الاتفاقية الخاصة بدعم تنقيه المياه بالمصرف حوالى 11 مليون مواطن، يسكنون بالمحافظات الثلاث، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى تكليفات واضحة للحكومة بالعمل على حل هذه الأزمة وتوفير التمويلات اللازمة من قبل المؤسسات الدولية، وهو ما عملت عليه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، مع هذه المؤسسات لحل هذه المشكلة فى أسرع وقت.

وأوضحت الوزيرة، أن المشروع سيقسم إلى 3 محاور، هى صرف صحى مع وزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبي، ومخلفات صلبة مع وزارة التنمية المحلية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وأعمال تطهير المصرف ورفع كفاءته بين وزارة الموارد المائية والرى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن مشروع مصرف كيتشنر سيكون له عدد من الفوائد البيئة والاقتصادية لحوالى 180 قرية فى المحافظات الثلاث التى يمر بها، منها 118 قرية بالغربية و29 بالدقهلية و35 بكفر الشيخ.

وأشار الوزير إلى أن المشروع سيسهم فى الحد من التلوث بالمصرف وتشييد بينة حديثة بالتعاون مع أفضل الخبرات الدولية وتحسين الأحوال الصحية والبيئة لسكان المحافظات الثلاث ودعم تنقية ما يصرف من مياه واستغلالها مائياً بشكل آمن فى الرى والزراعة.

وأشاد اللواء محمود شعراوى بالجهود المشتركة للحكومة ووزاراتها المختلفة لإدارة المشروع مع الجهات الدولية المانحة خاصة، مشيراً إلى اهتمام الوزارة والحكومة خلال الفترة الحالية بتطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات وترشيد المياه وملف إدارة المخلفات الصلبة فى المحافظات، وقدم الوزير الشكر للجانب الأوروبى لدعم تلك المشروعات التى تحافظ على البيئة وجودة وسلامة المياه وإتاحتها مجدداً للزراعة.

كما وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وسفير الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة، اتفاق تعزيز الاصلاحات فى قطاعات الطاقة المتجددة والموارد المائية من خلال تعزيز عملية بناء القدرات بقيمة 10 ملايين يورو.

ويتمثل هدف المشروع لدعم عمليات الاصلاح التى تقوم بها الحكومة المصرية فى قطاعى المياه والطاقة المتجددة، والمساهمة فى تطوير إدارة واستخدام الموارد بالقطاعين موضوع المشروع، من خلال رفع الكفاءات التشغيلية للشركاء المعنيين والمستفيدين، وستقوم وزارات الموارد المائية والرى والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول والثروة المعدنية بتنفيذ المشروع.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن المنحتين الموقعتين مع الاتحاد الأوروبى هما امتداد للتعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبى لدعم القطاعات الحيوية والتى تساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي، أن إجمالى منح الاتحاد فى مصر بلغت 1.3 مليار يورو، تغطى كافة المجالات ومنها مشروعات خاصة بالمياه والنقل والبيئة والتعليم والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة.