شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول فرنسى: 31 ألفا من "السترات الصفراء" يتظاهرون فى أنحاء البلاد واعتقال 700 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نائب وزير الداخلية الفرنسى لوران نونيز أن نحو 31 ألف شخص شاركوا فى تظاهرات حركة "السترات الصفراء" فى أنحاء فرنسا اليوم السبت، مشيرا إلى اعتقال 700.
وقال لقناة "فرانس2" التلفزيونية "على الصعيد الوطنى، ويشمل ذلك باريس، تم اعتقال أكثر من 700 شخص، بينما بلغ عدد المشاركين فى التحرك 31 ألفا فى أنحاء البلاد بينهم ثمانية آلاف فى باريس".
وأطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع واعتقلت المئات فى باريس اليوم السبت، بينما أغلقت أبرز معالم العاصمة مع خروج التظاهرات التى نظمتها حركة "السترات الصفراء" ضد الرئيس إيمانويل ماكرون.
وأطلق الغاز المسيل للدموع وسط هتافات "ماكرون، تنحى" قرب جادة الشانزليزيه، التى شهدت السبت الماضي أسوأ أعمال شغب فى باريس منذ عقود.
شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول فرنسى: 31 ألفا من "السترات الصفراء" يتظاهرون فى أنحاء البلاد واعتقال 700 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .