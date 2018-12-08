شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يواصلون الانتهاكات ضد اليمن ويضعون الألغام فى أكياس السكر والأرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا لانتهاكات الحوثيين بحق الشعب اليمنى، تتفنن ميليشيات الحوثي فى زرع الألغام بطرق عدة لخداع اليمنيين ، وآخرها لجأت لوضع الألغام داخل العلب الغذائية وشكائر الأرز والسكر، وطفايات الحريق لتصل إلى منازل المواطنين والطرقات العامة والمقار الحكومية داخل مدينة الحديدة انتقاما من الأهالي الرافضين لممارساتها الإرهابية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.

وقامت في هذا الصدد بتحويل مدرسة الشرف بمدينة الحديدة إلى ثكنة عسكرية بعد تدمير محتوياتها، وفي المقابل تمكنت قوات المقاومة اليمنية من تفكيك شبكة ألغام وعبوات ناسفة داخل الفصول الدراسية زرعتها الميليشيا لحرمان الأطفال من استكمال تعليمهم ضمن مخطط لتجنيد الأطفال قسريا.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه الفرق الهندسية التابعة للقوات التحالف العربي جهودها لنزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الانقلابيون في الطرقات العامة والمنشآت المدنية، كما تمكنت قوات المقاومة اليمنية من تطهير أجزاء واسعة من اليمن من الألغام و العبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون.

وقال شهود عيان بالحديدة، إن ميليشيات الحوثي عمدت منذ انقلابها إلى تخريب المنشآت التعليمية في مديريات الساحل الغربي وتحويلها إلى ثكنات عسكرية و مخازن للسلاح وتسببت في حرمان أكثر من 4.5 ملايين طفل من التعليم بعد تدميرها 2372 مدرسة واستخدام أكثر من 1500 مرفق تعليمي كثكنات عسكرية.