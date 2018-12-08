شكرا لقرائتكم خبر عن 50 صورة ترصد "سبت الغضب" فى فرنسا.. والمحتجون يطالبون برحيل ماكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بوتيرة متسارعة، تحتدم المواجهات فى العاصمة الفرنسية باريس، بعدما رفع عناصر السترات الصفراء، والمشاركون فى الاحتجاجات سقف مطالبهم إلى رحيل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عن السلطة.

وجرت مواجهات محتدمة منذ صباح اليوم، بعدما حاول المحتجون تنظيم مسيرات والتوجه إلى قصر الإليزية، الأمر الذى تعامل مع الأمن الفرنسى بإطلاق وابلاً من قنابل الغاز رداً على إقدام المحتجون على رشق القوات بالحجارة.

وبعد اغلاق متحف اللوفر، وبرج إيفل أمام زواهما ، بخلاف غلق غالبية المحال التجارية بمحيط الاحتجاجات، اعتقلت السلطات الفرنسية ـ حتى الآن ـ ما يزيد على 500 شخص، فى محاولة للسيطرة على الموقف، فى وقت يطالب فيه المحتجون ليس فقط بإلغاء الضرائب على المحروقات بشكل نهائى، ورفع الحد الأدنى للأجور، وإنما أيضاً، رحيل ماكرون عن السلطة، وخروج فرنسا من عضوية الاتحاد الأوروبى.



إطلاق-الغاز-المسيل-للدموع



السترات-الصفراء



السترات-الصفراء-فى-شارع-الشانزليزيه



الشرطة-الفرنسية-تطلق-الغاز-المسيل-للدموع



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مظاهرات-فرنسا



مظاهرات-فرنسا



مظاهرات-فرنسا



مظاهرات-فرنسا-(4)



مظاهرات-فرنسا



مظاهرات-فرنسا



مظاهرات-فرنسا



مظاهرات-فرنسا



مظاهرات-فرنسا



مظاهرات-فرنسا



مظاهرات-فرنسا



مظاهرات-فرنسا



مظاهرات-فرنسا



مظاهرات-فرنسا



مظاهرات-فرنسا



مظاهرات-فرنسا



مظاهرات-فرنسا



مظاهرات-فرنسا



مظاهرات-فرنسا



مظاهرات-فرنسا



مظاهرات-فرنسا



مظاهرات-فرنسا



مظاهرات-فرنسا



مظاهرات-فرنسا



مظاهرات-فرنسا



مظاهرات-فرنسا



مظاهرات-فرنسا



مظاهرات-فرنسا



مظاهرات-فرنسا



مظاهرات-فرنسا



مظاهرات-فرنسا



مظاهرات-فرنسا



مظاهرات-فرنسا