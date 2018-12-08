إحالة مسئول المخازن بحديقة الحيوان للجنايات لاتهامه باختلاس 1.5 مليون جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة مسئول المخازن عن الأغذية والجلود بالإدارة المركزية لحديقة الحيوان، للمحاكمة الجنائية لاتهامه 1.5 مليون جنيه عن طريق اختلاس الجلود.

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار محمد البرلسى، أنه فى غضون عام 2016 بصفته موظف عام من الأمناء على الودائع - مسئول المخازن عن الأغذية والجلود بالإدارة المركزية لحديقة الحيوان اختلس عدد 489 قطعة من الجلود ملك الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والتى وجدت فى حيازته بسبب وظيفته وذلك بان مررها خلسة إلى خارج محل عمله بقصد التحصل لنفسه على قيمتها المادية المقدرة بـ1500000 جنيه.

وأفادت التحقيقات، أن رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان ذكر فى أقواله أنه فور توليه مهام عمله بتاريخ 2/12/2015 بتفقد منطقة مخزن الجلود بحديقة الحيوان وتبين له وجود كميات كثيرة منها ملقاة بالبهو الخاص بتلك المنطقة دون حفظها بالطرق المثلى فتنبه منه على مدير المخازن والمشتريات بموافته بأرصدة الجلود تمهيدا لبيعها بالمزاد العلنى وفى أعتاب ذلك تم تشكيل لجنة بتاريخ 14/2/2016 للجرد تبين من خلالها وجود عجز برصيد الجلود مقداره 489 جلدة وأضاف بمسئولية المتهم عن ذلك العجز كونه أمين مخزن الأغذية والجلود بالإدارة وأنه تولى مهام عمله بتاريخ 10/2/2015 بموجب القرار الإدارى الصادر بذلك لصالحه وأنه تسلم الجلود المختلسة بسبب ومناسبة وظيفته بموجب سند العهده.

وذكر مجرى التحريات، أن تحرياته السرية أسفرت عن صحة ارتكاب المتهم للواقعة بأن قام باختلاس 489 جلدة من جلود الحيوانات عهدته والمسلمة إليه بسبب ومناسبة وظيفته والتى تقدر قيمتها المالية بـ1500000 عن طريق تمريرها خلسة إلى خارج محل عمله ومن ثم تصرف فيها بالبيع.