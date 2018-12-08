شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" يشكر الأزهر الشريف على دوره فى مناهضة العنف ضد النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، الشكر لفضيلة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وعلماء الأزهر، القائمين على مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على البيان الذى أصدره المرصد بمناسبة اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة، والذى يوافق الـ25 من نوفمبر من كل عام، ودعوا فيه أفراد المجتمع بمناسبة هذا اليوم العالمى، إلى نبذ كافة أشكال العنف الموجه ضد المرأة، باعتباره عمل يتنافى مع ما دعا له الدين الإسلامى الحنيف الذى كرم المرأة ومنحها العديد من الحقوق التى لم تحصل عليها من قبل.



المجلس القومى للمرأة

وأشادت الدكتورة مايا مرسى، ببيان مرصد الأزهر الشريف باعتباره مؤسسة دينية عريقة مسئولة عن توضيح صحيح الدين، والتأكيد على رفض الدين الإسلامى لكل مظاهر العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن البيان تضمن رصد لأشكال العنف المختلفة الذى تتعرض له المرأة، والتأكيد على آثارها السلبية على الأسرة وأفراد المجتمع، بالإضافة إلى الاستدلال بالأرقام والإحصائيات على العنف الذي تتعرض له المرأة حول العالم، مشيرة إلى أن المجلس يتضامن مع بيان مرصد الأزهر الشريف، مثمنة الجهود التى تقوم بها الجهات والهيئات المعنية بالدولة لمناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله.