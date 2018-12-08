شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى تسهم بصورة إيجابية بدعم دور المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المشاركون فى جلسة "السياسات المنظمة لقيادة المرأة" خلال فعاليات اليوم الأول لمنتدى "إفريقيا 2018" المقام فى مدينة شرم الشيخ اليوم، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الفترة من 8- 9 ديسمبر الجارى، على أهمية "دعم دور المرأة ومشاركتها خلال المرحلة المقبلة بشكل أكبر فى رسم معالم الخطط الاقتصادية والسياسية للقارة عَبر توفير السياسات والبيئة المناسبة لنجاحها فى تحقيق تلك الأهداف" بالإضافة إلى تسليط الضوء على نقاط القوة التى اكتسبتها القارة الأفريقية فى مجال تمكين المرأة وسبل مواجهة التحديات الأخرى التى تعرقل مسيرتها.

فى البداية أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج حرص الوزارة على تسليط الضوء على دور المرأة المصرية فى الخارج ودعمها بصورة أكبر، وذلك فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بقدرات ودور المرأة المصرية فى عملية التنمية الشاملة، وتخصيص عام 2017 عاما للمرأة فى مصر.

أضافت مكرم، أن الوزارة تحرص على دعم وتفعيل دور المرأة بصورة أكبر من خلال إطلاق العديد من السياسات المحفزة التى تدعم البيئة المناسبة لتوسيع نطاق ودور المرأة فى كافة المجالات.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن مصر خطت خطوات كبيرة فى ملف تمكين المرأة، ودفعت بها قيادتها السياسية فى مراكز وزارية وقيادية رفيعة المستوى، وانعكس ذلك بقوة على صعيد تمثيل السيدات فى الحكومة حيث يتواجد 8 وزيرات لأول مرة، بالإضافة إلى شغلها 30% من التمثيل الحالى فى البرلمان المصرى،وهو الأمر الذى ساهم بدوره فى تعزيز ودعم عمل المرأة بصورة أكثر كفاءة.

وطالبت الوزيرة نبيلة مكرم، بتعميم فكرة المجلس القومى للمرأة المطبقة فى مصر على مستوى القارة تحت مظلة الاتحاد الأفريقى، لزيادة وتمكين دورها فى مختلف البلدان وتوفير بيئة مناسبة لتنمية مهاراتها، مشيرة إلى أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى خلال عام 2019، سيسهم بصورة إيجابية فى دعم دور المرأة فى القارة السمراء.

وأكدت وزيرة الهجرة، على أن تغيير الصورة النمطية للمرأة الإفريقية تعد أبرز التحديات أمام فرص نمو ودعم دور المرأة، الأمر الذى يتطلب تسليط الضوء بصورة أكبر على ذلك المحور ودعم مشاركتها بصورة أكبر فى المجال السياسى ودعم مبادئ المساواة بين الجنسين.

من جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن استراتيجية الوزارة فى مجال الحفاظ على البيئة ترتكز على عدة محاور ممثلة فى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتوفير مناخ داعم لتنمية مهارات الشباب والمرأة، بالإضافة إلى ربط تلك العوامل بالالتزامات الدولية لدى مصر.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن المرأة تتمتع بدور فى غاية الأهمية وذات ارتباط وثيق الصلة بمجال الحفاظ على البيئة، الأمر الذى يتطلب العمل على دعم وتنمية دور المرأة بصفة مستمرة لمواجهة تحديات القارة الأفريقية.