شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الهند: نسعى لزيادة حجم التبادل التجارى مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سفير الهند بالقاهرة راهول كولشريشت أن بلاده تسعى لزيادة حجم التبادل التجارى مع مصر.

وقال كولشريشت- فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط قبيل افتتاح جناح الهند بمعرض "فوود أفريكا 2018" اليوم السبت، أن مصر تعد من أهم الشركاء التجاريين للهند فى أفريقيا، لافتا إلى أن صادرات الهند إلى مصر تشمل الحبوب ولحوم الأبقار ومنتجات الألبان.

وأعرب السفير عن سعادته لمشاركة 26 شركة هندية تعمل فى مجال الأغذية فى معرض أفريكا فوود الذى وصفه بأنه "هام للغاية".. معتبرا أن المعرض يعد فرصة للمصدرين الهنود لعرض منتجاتهم.

وأوضح أن الهند أصبحت إحدى الدول المهمة المصدرة للمواد الغذائية المصنعة الزراعية، حيث ارتفعت قيمة صادراتها من حوالى 5 مليارات دولار عام 2003 إلى أكثر من 39 مليار دولار عام 2013، وخلال الفترة من أبريل حتى أكتوبر 2018 بلغ إجمالى قيمة صادرات الهند من المنتجات الغذائية المصنعة والزراعية 21.61مليار دولار.

ويتم تصدير الأغذية المصنعة والزراعية الهندية إلى أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم، أهمها منطقة الشرق الأوسط ومنطقة جنوب شرق آسيا ودول رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمى"سارك" والاتحاد الأوربى والولايات المتحدة الأمريكية.