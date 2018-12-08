شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الصناعات الغذائية: 500 مليار جنيه استثمارات فى قطاع الأغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة فى قطاع الصناعات الغذائية تبلغ 500 مليار جنيه، وأن دعم كافة المؤسسات بالدولة لهذا القطاع يجعل مصر تستحق أكبر الأسواق، ويؤكد أن الإصلاح الاقتصادى يسير بشكل جيد. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، على هامش افتتاح معرض الغذاء الأفريقى "فوود أفريكا" 2018 بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر .



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