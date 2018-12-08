محافظ الجيزة يكافئ عامل نظافة لتفانيه فى العمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كافأ اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عامل نظافة بمنطقه منشأه البكارى بحى الهرم ومنحه مكافأة مالية وذلك لتفانيه فى العمل وقيامه بتنظيف المنطقة المكلف بها على أكمل وجه، حيث لاحظ المحافظ اثناء جولته بمنشأة الكبارى وكفر غطاطى تفانى العامل فى عمله باستخدام لودر النظافة مما أستوقف المحافظ لتحيته وتحفيزه على أداء عمله لأنه نموذج مشرف للمواطن الشريف والعامل المجتهد فى أداء واجبه الوظيفى على أكمل وجه.

رافق المحافظ خلال الجوله التي قام بها بأحياء الهرم والعمرانية وبولاق الدكروراللواء محمد رأفت السكرتير العام واللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء المختصة، وحرص "راشد" على تفقد أعمال الجمع السكني التي تقوم بها أحد الشركات المكلفة بالجمع السكني بمنطقه منشأه البكاري وكفر غطاطي للتأكد من التزامهم بأعمال الجمع والاستماع الي أراء المواطنين فى أداء الشركة ومدى رضاءهم عن الخدمة المقدمة لهم.

وقال راشد إن المحافظة تطبق مبدأ الثواب والعقاب فكما يتم مجازاة المقصرين في أعمالهم يتم بالمثل مكافأة كل من يؤدى عمله على الوجه الأمثل.

وتفقد المحافظ منطقة المنشية، موجها أصحاب المحلات بالحفاظ على أعمال النظافة التي تتم ووضع صناديق قمامة أمام المحل للتسهيل في عمليات جمع المخلفات وعدم القاءها بالشارع، مؤكدا على أهمية تضافر كافة الجهود لتحقيق المستوى المطلوب من النظافة فبتعاون المواطن مع الجهاز التنفيذى نستطيع تحقيق ما نأمله من مستوى نظافة بشوارع المحافظة.