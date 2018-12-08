الصناعات الغذائية: "فوود أفريقيا" يساهم في زيادة فرص العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

أكد أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن مصر تستحق وجود معرض بحجم "فوود أفريقيا".

وقال الجزايرلي - خلال المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش افتتاح فعاليات معرض فود أفريقيا بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر - إن وجود وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بالمعرض زاد من أهمية وفعالية المعرض، كما أثر بشكل كبير على المصنعين والمشاركين بالمعرض.

وتابع: وجود مصر في السوق الأفريقية يكبر يوما بعد يوم وأن إنشاء المعارض يساعد على تواجد مصر وتوفير فرص للوظائف".​