الصناعات الغذائية: "فوود أفريقيا" يساهم في زيادة فرص العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:
أكد أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن مصر تستحق وجود معرض بحجم "فوود أفريقيا".
وقال الجزايرلي - خلال المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش افتتاح فعاليات معرض فود أفريقيا بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر - إن وجود وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بالمعرض زاد من أهمية وفعالية المعرض، كما أثر بشكل كبير على المصنعين والمشاركين بالمعرض.
وتابع: وجود مصر في السوق الأفريقية يكبر يوما بعد يوم وأن إنشاء المعارض يساعد على تواجد مصر وتوفير فرص للوظائف".
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