قيادي وفدي يتقدم للنواب بقانون عزل رؤساء الاحزاب عن المناصب البرلمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تقدم القيادي الوفدي ياسر قورة، باقتراح بقانون بتعديل القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن قانون مجلس النواب، إلى لجنة المقترحات والشكاوى استنادا الى المادة 138 من الدستور، والتى تتيح لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب، وطبقا للمادة 259 و260 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأضاف قورة في تصريح صحفي له منذ قليل، أن القانون لاقى تأييد وترحيب اكثر من 140 نائب بمجلس النواب، حيث جرت حوارات ومناقشات مستفيضة معهم حول هذا القانون.

وتابع قورة أن القانون هو ترسيخ للديمقراطية وأسس العدالة النيابية، والفصل بين المصالح الشخصية والمصالح البرلمانية.

والى نص القانون

اقتراح بقانون

بتعديل القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014

بشأن قانون مجلس النواب

المادة الأولى: تعدل المادة التالية المنصوص عليها بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014

بشأن قانون مجلس النواب لتكون كالتالي:

المادة (45) بعد التعديل

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو رئاسة الأحزاب أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

وإذا عُين أو انتخب أحد أعضاء المجلس فى الحكومة أو فى أى منصب آخر مما ذُكر، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين أو الانتخاب ما لم يتقدم عضو مجلس النواب باعتذار مكتوب عن قبول التعيين او الانتخاب إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التعيين.

المادة الثانية:

يلغى اى نص قانوني آخر او لائحي أو قرار وزاري يخالف ذلك أينما ورد.

المادة الثالثة:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.​