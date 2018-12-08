برلمانية: مؤتمر اقريقيا 2018 يعزز دور مصر في القارة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قالت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، إن مؤتمر "افريقيا 2018" المقرر افتتاحه اليوم السبت، تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي: تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية"، بمدينة شرم الشيخ، يعزز دور مصر في القارة الأفريقية، خاصة مع توليها رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019.

وأشادت في بيان، باهتمام المؤتمر، بتخصيص جلسات تركز على دور المرأة لمساعدتها على تحديد الأولويات القارية فى تجمع يسمى "تمكين المرأة فى أفريقيا"، مؤكدة أن هناك طموحات للمرأة في إفريقيا يجب على الحكومات المساعدة في تلبيتها.

وأشارت عضو البرلمان إلى اهتمام الرئيس السيسي، بتحقيق تعاون مثمر مع دول القارة الأفريقية، في كافة المجالات، وخاصة في التنمية الاقتصادية، مؤكدة أن المؤتمر يعد من أكبر التجمعات الاقتصادية في القارة وسيكون له عائد جيد على الدول المشاركة من خلال عرض فرص الاستثمار فيها.​