الأموال العامة تضبط تاجر عملة بحوزته عملات أجنبية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، من ضبط شخص بالغربية لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

كانت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قد أكدت قيام "عبد العاطي.ع"، 40 سنة، صاحب محل لتجارة الغلال كائن بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

عقب تقنين الاجراءات، تم ضبطه حال قيامه بتعاملات في مجال استبدال العملات الأجنبية وبحوزته ألف و900 دولار أمريكي وألفين و35 يورو و5 آلاف و40 ريالا سعوديا وألف و215 درهما إماراتيا و7 آلاف و990 جنيه مصري.

واعترف المتهم بعد مواجهته بارتكابه للواقعة، وحيازته المبالغ المالية المضبوطة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.