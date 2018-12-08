"الداخلية": مقتل 2 من العناصر الإرهابية المنفذة لحادث دير الأنبا صموئيل بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، مقتل اثنين من العناصر الإرهابية المنفذة لحادث استهداف بعض المواطنين أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل بالمنيا، بتاريخ 2 نوفمبر الماضي، عقب ملاحقة باقي العناصر المنفذة للحادث بإحدى المناطق الجبلية بالعمق الصحراوي بطريق دشلوط / الفرافرة بأسيوط .

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيانها، أنه تم ملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة المتورطة في تنفيذ حادث استهداف بعض المواطنين أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا بتاريخ 2 نوفمبر الماضي وما أثمرت عنه تلك الجهود من مقتل 19 من عناصر الخلية المنفذة للحادث في مواجهة أمنية بإحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوي الغربى لمحافظة المنيا بتاريخ 3/ 11/ 2018.

وأشارت إلى أن تتبع وملاحقة باقي العناصر المنفذة للحادث، أسفر عن تحديد موقع تمركز مجموعة منهم بإحدى المناطق الجبلية بالعمق الصحراوي لطريق دشلوط/الفرافرة بنطاق محافظة أسيوط واتخاذهم منها مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمني.

وقالت: إنه تم مداهمة تلك المنطقة بالتنسيق مع القوات المسلحة وأسفر ذلك عن مقتل 2 من العناصر الإرهابية المنفذة للحادث المكنيين بـ (أبومصعب ، أبوصهيب) وعثر بحوزتهما على (3 بنادق آلية ، 1 طبنجة ماركة حلوان ، كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة ، نظارة ميدان ، كمية من وسائل الإعاشة).

كما تم ضبط إحدى السيارات المستخدمة في الحادث الإرهابي وهاتف محمول سبق أن استولى عليه أحد العناصر الإرهابية من أحد ضحايا الحادث من المواطن/كمال يوسف شحاته عقب قتله.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق ، وجاري ملاحقة باقي العناصر الإرهابية الهاربة.