بالأسماء| الجنايات تقضي ببراءة 5 متهمين في قضية "إرهاب الزاوية الحمراء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، ببراءة الخمس متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"بإرهاب الزاوية الحمراء"، التابعة لتنظيم القاعدة، والمقيدة تحت رقم 1007 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا طوارئ".

وجاء أسماء المتهمين الصادر لهم حكم البراءة هم:" يحيى محمود عبد العليم يوسف، وهشام سالم سعيد سالم، ومحمود مصطفى جاد، وعبد الرحمن سيد جبريل، وخالد أحمد محمد مسعود، وشهرته خالد تمساح" .

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر أحمد علي الأحمداوي، وأسامة عبد الظاهر، وبسكرتارية أحمد رضا، وأيمن القاضي.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، 5 متهمين إلى محكمة الجنايات (أمن الدولة العليا طوارئ)، محبوسين على ذمة القضية وهم: يحيى محمود عبد العليم يوسف، وهشام سالم سعيد سالم، ومحمود مصطفى جاد، وعبد الرحمن سيد جبريل، وخالد أحمد محمد مسعود وشهرته "خالد تمساح".

ونسبت النيابة للمتهمين أنهم في غضون عام 2016 حتى 30 يناير 2018، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والممتلكات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين، والإضرار بالوحدة الوطني والسلام الاجتماعي.

وثبت من التحقيقات ارتكاب المتهمين الأول والثاني والخامس جريمتين إرهابيتين، وأعدوا لتنفيذهما بأن خططوا لاستهداف محل لبيع الخمور بمنطقة الظاهر بالقاهرة بقصد تخريبه والاستيلاء على محتواه من أموال، واستهداف أمين شرطة بقسم الزاوية الحمراء بقصد الاستيلاء على سلاحه الميري، وجمعوا عنهما المعلومات ووزعوا فيما بينهم أدوار الإمداد والتنفيذ.

وكشفت التحقيقات استخدام المتهمين صفحات شخصية تحمل أسماء حركية على موقع "فيسبوك"؛ لتبادل الرسائل بين أعضاء الجماعة الإرهابية، وتداولوا خلالها مطبوعات إلكترونية لترسيخ أفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية.