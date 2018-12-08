تأجيل دعوى علياء المهدي على قرار التحفظ على أموالها لـ 9 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى المقامة من علياء محمد المهدي، ضد وزير الداخلية، وألغى تطالب بإلغاء قرار التحفظ على أموالها لجلسة 9 فبراير.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم ٤٩٧٤١ لسنة 71 قضائية بوقف قرار التحفظ على أموالها .